Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtan zabıta amirinin bıçaklanması kınandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtan zabıta amirinin bıçaklanması yapılan açıklama ile kınandı.

Olay, Eyyübiye ilçesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı. Bir telefoncu dükkanına giren zabıta ekipleri, cama Türk Bayrağı asmak istedi. İddiaya göre, bayrağın asılmasını istemeyen esnaf ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda, zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu karın bölgesinden bıçaklandı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan zabıta amiri ameliyata alınırken olayı gerçekleştiren şahıs ise gözaltına alındı. Bıçaklanma haberini alan zabıta amirinin mesai arkadaşları ve belediye çalışanları hastaneye akın etti.

Hastaneye gelerek bıçaklanan zabıta amiri hakkında bilgi alan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, yaşanan olayı kınadı. Aslıhan, "Öncelikle hepimize, Eyyübiye Belediyemize, tüm camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu menfur saldırıyı belediye adına hepimiz kınıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümü münasebetiyle tüm ilçemizde zabıta ekiplerimiz tarafından bütün esnaflara bayrak dağıtımı yapılmaktadır. Bu bayrak dağıtımı sırasında zabıta amirimiz bir iş yerine girdi. O sırada iş yeri sahibi al bayrağımıza yönelik hakaretler içeren konuşmayı yapıyor. Bizim arkadaşlar da bu duruma cevap verince orada bir arbede yaşanıyor. Arbede sırasında arkadaşımız bıçaklanmış. Şu an arkadaşımız ameliyata dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.