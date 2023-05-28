Şanlıurfa'da toplu oy kullanımı iddiasıyla arbede çıktı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toplu oy kullanımı iddiası nedeniyle arbede yaşandı. CHP İstanbul eski milletvekili Ali Şeker de Karaali Mahallesi'nde kadınların yerine toplu oy kullanıldığını öne sürerek darp edildi ve telefonu kırıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sırasında toplu oy kullanıldığı iddiasıyla arbede çıktı. Arbede sırasında CHP İstanbul eski milletvekili Ali Şeker darbedilerek, telefonu kırıldı.

Akçakale ilçesine bağlı Yazlıca Mahallesi'nde, toplu oy kullanma iddiası üzerine okula giden Şanlıurfa Barosu avukatlarından Ronayi Paydaş, toplu oy kullanımını engellemeye çalışırken saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Paydaş, sosyal medya hesabından yaşanan arbede görüntülerini "Can güvenliğimiz olmadığı için köyden ayrılıyoruz" notuyla paylaştı. Görüntülerde arbede sırasında bir kişinin saldırıya uğrayan avukata, "Buraya kimsenin girme yetkisi yok. Avukat değil, Allah olsan giremezsin" dediği duyuldu.