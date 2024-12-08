Şanlıurfa'da Suriyeliler Beşşar Esad Rejiminin Çöküşünü Kutluyor

Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler, Beşşar Esad rejiminin çöküşünü coşku ile kutluyor.

Suriye'de 61 yıllık Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Suriyeliler kutlama yapmaya başladı. Şanlıurfa'da da bulunan Suriyeliler, araçlarıyla yollarda kovboy oluşturdu, meydanlarda toplanarak kutlama yaptı. Kutlamalar sürüyor. - ŞANLIURFA