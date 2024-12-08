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Şanlıurfa'da Suriyeliler Beşşar Esad Rejiminin Çöküşünü Kutluyor

Şanlıurfa'da Suriyeliler Beşşar Esad Rejiminin Çöküşünü Kutluyor
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Suriye'de Beşşar Esad rejiminin çökmesinin ardından, Şanlıurfa'daki Suriyeliler araçlarıyla yollarda kutlama yaparak coşku içinde toplandı. Kutlamalar devam ediyor.

Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler, Beşşar Esad rejiminin çöküşünü coşku ile kutluyor.

Suriye'de 61 yıllık Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Suriyeliler kutlama yapmaya başladı. Şanlıurfa'da da bulunan Suriyeliler, araçlarıyla yollarda kovboy oluşturdu, meydanlarda toplanarak kutlama yaptı. Kutlamalar sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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