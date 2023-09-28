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Şanlıurfa'da Sis Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Sis Operasyonu' kapsamında Şanlıurfa'da yapılan çalışmalarda 10 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara, 50 elektronik sigara ve 40 gümrük kaçağı puro ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.