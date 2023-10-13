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Şanlıurfa'da silah ve mühimmat operasyonu: 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi

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Politika Haberleri

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, M.A, S.A, İ.H.A. ve A.H. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Politika

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