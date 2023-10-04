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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Bin 300 Mermi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu.