Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 4 av tüfeği ve bin 720 fişek ele geçirildi.
ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesinde 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 av tüfeği ve bin 720 fişek ele geçirdi. Tabanca ve tüfeklere el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika