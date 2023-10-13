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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 4 av tüfeği ve bin 720 fişek ele geçirildi.