Şanlıurfa'da Polis Memuruna Kadına Şiddet İddiasıyla İdari Soruşturma Başlatıldı

Şanlıurfa'da bir polis memurunun kadına şiddet uyguladığı iddiası üzerine valilik idari soruşturma başlattı.

Şanlıurfa Valiliği, bazı sosyal medya paylaşımlarında polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiasını araştırdı. Valilik, yapılan araştırma sonucunda, polis memuru hakkında idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya içeriklerinde yer alan 'Şanlıurfa'da polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiası' başlıklı haber konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ilgili emniyet personeli tespit edilmiş olup hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konunun bütün yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulması için hassasiyetle çalışılmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA