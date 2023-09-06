Şanlıurfa'da PKK/YPG ve FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK/YPG ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK/YPG üyesi bir şüpheli Viranşehir ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi bir kişi ise Eyyübiye ilçesinde yakalandı.