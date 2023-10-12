Şanlıurfa'da PKK/YPG protestosunda 35 kişi gözaltına alındı

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik TSK tarafından gerçekleştirilen hava harekatını protesto etmek isteyen 15'i yabancı uyruklu 35 kişi Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, valiliğin aldığı 1 günlük gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen hava harekatını protesto etmek isteyen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa merkez ile Halfeti ve Suruç ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 15'i Avrupa ülkelerinin vatandaşları olmak üzere toplam 35 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA