Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı. Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi ve kaçan araçtaki 3 kişi yakalandı. O.A'nın Suriye'de PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi. Terör örgütü üyesi tutuklanırken, 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren PKK/ Ypg'li terörist tutuklandı.
Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.
Düzensiz göçmenler arasında yer alan O.A'nın Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/ Ypg içerisinde faaliyet yürüttüğü, silahlı eğitim aldığı ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.