Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı. Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi ve kaçan araçtaki 3 kişi yakalandı. O.A'nın Suriye'de PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi. Terör örgütü üyesi tutuklanırken, 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.