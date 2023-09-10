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Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist tutuklandı

Politika Haberleri

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı. Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi ve kaçan araçtaki 3 kişi yakalandı. O.A'nın Suriye'de PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi. Terör örgütü üyesi tutuklanırken, 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren PKK/ Ypg'li terörist tutuklandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.

Düzensiz göçmenler arasında yer alan O.A'nın Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/ Ypg içerisinde faaliyet yürüttüğü, silahlı eğitim aldığı ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Politika

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