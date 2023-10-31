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Şanlıurfa'da PKK ve FETÖ üyeleri yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve FETÖ'ye üye olma suçundan aranan 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Suruç ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan M.G. ile FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan O.Y. ve H.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.