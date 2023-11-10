Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin finansal faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, M.Ç. (24) ve M.D. (35) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.