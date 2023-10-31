Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.G, O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ile H.D tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.