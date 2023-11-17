Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ'ye üye olan 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütlerine üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından aranan zanlılar yakalandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına" yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce Siverek ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmaktan aranan V.H, örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen M.K. ve FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan V.H. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.