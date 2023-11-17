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Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ'ye üye olan 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütlerine üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından aranan zanlılar yakalandı.