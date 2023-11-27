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Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Politika Haberleri
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Şanlıurfa'da yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda mühimmat ile dijital materyal ele geçirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda mühimmat ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Politika

Şanlıurfa PKK Terör Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Haberler

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