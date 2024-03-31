Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi başladı
Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi başladı
ŞANLIURFA - 2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.
Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi başladı
ŞANLIURFA - 2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.
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