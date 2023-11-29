Şanlıurfa'da Jandarma İşçilere Coplu Müdahalede Bulundu

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikası önünde eylem yapan işçilere valilik yasağına rağmen jandarma coplu müdahalede bulundu. Arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarma, valilik yasağına rağmen 3 gündür bir tekstil fabrikası önünde eylem yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan işçilere coplu müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede, aralarında sendika başkanının da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı bulunan bir tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa ederek Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti. İddiaya göre, bu gelişme üzerine fabrika yönetimi 7 kişiyi işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, alkışlar eşliğinde pazartesi günü iş bıraktı. 3 gündür iş bırakan işçiler fabrika bahçesinde bekleyişlerine devam etti. Bunun üzerine fabrika yönetimi de durumu jandarmaya bildirdi.

VALİLİK, KENTTE EYLEMLERE YASAK GETİRDİ

Şanlıurfa Valiliği'nce ise gösteri ve yürüyüş benzeri etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı. Valilik kent merkezi ve ilçelerinde 2 Aralık tarihine kadar her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

YASAK KARARINA UYMAYAN İŞÇİLERE MÜDAHALE

Fabrika önünde 3 gündür eylem yapan işçilere, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, valiliğinin almış olduğu yasak kararını belirterek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Jandarma, uyarılara rağmen dağılmayan gruba coplu müdahalede bulundu. Arbede sırasında jandarma ekipleri, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in de arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Fabrika önünde işçilerin ayrı gruplar halinde bekleyişleri devam ediyor. (DHA)