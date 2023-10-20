Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Gıyabi cenaze namazı kılındı ve İsrail'i kınayan sloganlar atıldı.

ŞANLIURFA'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Şanlıurfa'da iki farklı grup tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Balıklıgöl ile Eyüp Peygamber Camisi'nde toplanan binlerce kişi, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlar, İsrail'i kınayan sloganlar atarak bir süre yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda çeşitli sivil toplum kuruluşları İsrail'e tepkilerini okudukları basın açıklamasıyla kınadı.