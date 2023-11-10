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Şanlıurfa'da İnterpol tarafından aranan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında aranan zanlı yakalandı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.K.M'nin saklandığı adres tespit edildi ve düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.