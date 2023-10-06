Şanlıurfa'da Güvenli Şehir uygulamasında 24 şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen Güvenli Şehir uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alındı. Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, mermi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen Güvenli Şehir uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Güvenli Şehir uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 4 bin 472 şahsın kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet mermi ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplam bin 558 aracı da kontrol eden ekipler, 64 araç sahibine 177 bin 94 Türk Lirası ceza keserken 3 aracı ise trafikten men etti. 62 iş yerinin de denetlendiği uygulamada 8 iş yerine idari para cezası uyguladı. - ŞANLIURFA