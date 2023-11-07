Şanlıurfa'da FETÖ Terör Örgütüne Üye Olan 2 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı terörle mücadele ekipleri, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan F.A. ve A.Y. isimli şahıslar Karaköprü İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

F.A. ve A.Y., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA