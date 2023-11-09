Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, FETÖ üyesi oldukları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan M.A. ile H.G'nin kentte saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.