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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A. ve A.Y.'nin Karaköprü ilçesinde saklandığını tespit etti ve operasyon düzenledi. Yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.