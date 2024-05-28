Şanlıurfa'da Elektrik Kesintileri Büyük Mağduriyet Yaratıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa kırsalında günde 12 saati bulan elektrik kesintilerinin yaşandığını belirterek, Şanlıurfa halkının büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getirdi.

Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Tanal, diyaliz hastalarının tedavilerinde, tarımsal sulamada, sanayide, hayvancılıkta ve temiz içme suyuna erişimde sorunlar yaşandığını söyledi.

Tanal, Şanlıurfa kırsalındaki elektrik kesintisinin günde 12 saati bulduğunu belirterek, "Elektrik verildiğinde ya çok yüksek voltajla ya da düşük voltajla veriyorlar. Çok yüksek voltaj ile verince orada bulunan vatandaşın makinesi, teçhizatı yanıyor. Düşük fazlı verince de mevcut olan araç ve gereçleri çalıştıramıyorlar. Elektriksiz bir hayat düşünülebilir mi? Şanlıurfa maalesef karanlıkta. Kırsal kesimleri karanlıkta. Günde 12 saat elektrik kesilmesiyle karanlıkta kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik kesintilerinin tarımı da olumsuz etkilediğini ifade eden Tanal, şunları kaydetti:

"Ürünün sulanmaya en ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. Eğer sulama yapılmazsa çifçinin emeği heba olacak. Borçlar daha da katlanacak. Bırakın çiftçi tarlasını, bahçesini sulasın. Mahsulünü kaldırsın sonra borcunu ödesin. Ülkede devletin çiftçi ile helalleşmesi gerekir. Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz; insafa gelsinler. Şanlıurfalıları elektrik enerjisinden mahrum bırakmayın. Vatandaşın mağduriyetini giderin. Şanlıurfa halkı büyük bir mağduriyet yaşıyor. Halkın yaşam ve sağlık hakkı ihlal ediliyor. Enerji bir insan hakkıdır. Burada insan hakkı ihlali var. İnsanlar temiz ve sağlıklı suya erişemiyor, eğitim aksıyor, hayvanlar susuzluktan telef oluyor."