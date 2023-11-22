Şanlıurfa'da DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir şahsı Karaköprü ilçesi kırsalında yakaladı. Zanlı gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan M.İ. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlının Karaköprü ilçesi kırsalında olduğunu belirledi. Şahsın kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yakalayacak gözaltına aldı.

Zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA