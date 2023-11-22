Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri Karaköprü ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda M.İ'yi yakaladı. Zanlının işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
Jandarma ekipleri Karaköprü ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda M.İ'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Politika