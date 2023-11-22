Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.İ. isimli şüpheliyi Karaköprü ilçesinde gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika