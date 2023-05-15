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Şanlıurfa'da davullu zurnalı seçim kutlaması

Şanlıurfa'da davullu zurnalı seçim kutlaması

Politika Haberleri

Şanlıurfa'da AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde açılan sandık sayısına göre önde olması büyük sevince neden oldu.

Şanlıurfa'da AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde açılan sandık sayısına göre önde olması büyük sevince neden oldu. Kentte vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaptı, meydanlarda davul zurna eşliğinde halay çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri için Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da vatandaşlar sandık başına gitti. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00'de son buldu.

Vatandaşların kent merkezi ve meydanlardaki kutlamaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Şanlıurfa AK Parti Politika Haberler

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