Şanlıurfa'da CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

Şanlıurfa'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti.

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Siverek Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kollarının toplu istifasıyla sarsıldı. Teşkilat mensupları yaptıkları açıklamada, "Değerli Siverekliler; Cumhuriyet Halk Partisi Siverek Kadın Kolları ve Gençlik kolları Yönetim Kurulu üyeliğimizden ve tüm görevlerimizden an itibarıyla istifa etmiş olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Detayları pazartesi günü basın açıklamasında paylaşacağız. Saygılarımızla" denildi. - ŞANLIURFA