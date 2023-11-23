Şanlıurfa'da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, belediye başkanlarının katılımıyla tamamlandı. Toplantıda, küresel gündemler aracılığıyla kalkınmanın hızlandırılması ve daha yeşil ve kentsel bir gelecek konuları ele alındı.

Şanlıurfa'da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlandı

Şanlıurfa'da, belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Kentteki bir otelde "Olağanüstü Genel Kurulu ve Kentsel Çözümlere Öncü Olmak" temasıyla dün başlayan toplantı, "Küresel gündemler aracılığıyla kalkınmanın hızlandırılması" ile "Daha yeşil ve daha kentsel gelecek" oturumlarıyla tamamlandı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Mehmet Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farklı ülkelerden belediye başkanlarının da toplantıya çevrimiçi katılarak destek sunduğunu aktaran Duman, şehirlerde yürütülen çalışmalara ilişkin genel durum değerlendirmeleri yaptıklarını dile getirdi.