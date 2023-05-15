Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

ŞANLIURFA'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 8, Yeşil Sol Parti 4, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.

1 milyon 243 bin 986 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da, 4 bin 89 sandık kuruldu. Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; sandık başına giden 1 milyon 21 bin 879 seçmen oy kullandı ve bunların 978 bin 539'u geçerli sayıldı. Yapılan sayım sonunda AK Parti 420 bin 286, Yeşil Sol Parti 244 bin 304, MHP 92 bin 198, CHP 77 bin 524 oy aldı. Bu sonuçlarına göre AK Parti'den Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Yeşil Sol Parti'den Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Dilan Kunt Ayan, Ferit Şenyaşar, CHP'den Mahmut Tanal ve MHP'den İbrahim Özyavuz TBMM'ye girmeye hak kazandı.