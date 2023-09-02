Şanlıurfa'da 86 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda son 1 ayda 86 düzensiz göçmen yakalandı. 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kentte, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce ağustos ayında düzenlenen 7 farklı operasyonda 86 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA