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Şanlıurfa'da 51 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asayişe yönelik suçların önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmada, 51 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.