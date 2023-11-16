Şanlıurfa'da 475 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 475 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 475 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakaladığı 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda 475 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.