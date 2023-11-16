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Şanlıurfa'da 475 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 475 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor.