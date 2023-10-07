Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 5'i Rus uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen ile 8 organizatör yakalandı. Operasyonda kullanılan araçlara el konuldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 5'i Rus uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılarına yönelik Ceylanpınar ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yasadışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan 5'i Rus uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen ile 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 organizatör yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğüne teslim edilirken, 8 organizatör ise karakola götürüldü. Olayda kullanılan 2 minibüs ve 1 binek araca ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA