Şanlıurfa'da 352 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda, 352 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bamya tarlasında ekili kenevir olduğunu tespit etti ve yapılan aramada kenevirler bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 352 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmekaya Mahallesi'nde E.K'ye ait bamya tarlasında ekili kenevir olduğunu tespit etti.
Tarlada yapılan aramada, 352 kök Hint keneviri bulundu, E.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.