Şanlıurfa'da 352 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda, 352 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bamya tarlasında ekili kenevir olduğunu tespit etti ve yapılan aramada kenevirler bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.