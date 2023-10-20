Şanlıurfa'da 33 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Güvenli Şehir-6 Uygulaması sonucunda çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

- Şanlıurfa'da aranan 33 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 99 ekip, 345 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada, farklı suçlardan aranan 33 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 8'ine idari işlem yapıldı. Sorgulaması yapılan bin 91 araçtan 81'inin sürücüsüne toplam 211 bin 116 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 2 çalıntı motosiklet, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 84 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.