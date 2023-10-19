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Şanlıurfa'da 33 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Güvenli Şehir-6 Uygulaması sonucunda çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı. Ayrıca, denetimlerde çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.