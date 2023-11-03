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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İsrail'i Destekleyen Markaların Satışını Durdurdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışını durdurduğunu duyurdu. Belediyenin sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi. Paylaşımda, 'Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur.' ifadeleri kullanıldı.