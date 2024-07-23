Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, 100 Gün Değerlendirme Toplantısında Konuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Büyükşehir Belediyesinde 100 gün" değerlendirme toplantısında kamuoyunda merak edilen soruları cevapladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasın Gülpınar, dün akşam 4 televizyon kanalı, sosyal medya platformları ve kentte görev yapan gazetecilerin katılımıyla gerçekleşen 100 gün değerlendirme ve basın toplantısında belediyenin borç ve mali durumu başta olmak üzere diğer faaliyetler ve çalışmalarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ve İştirakinde olan şirketlerin toplam borcu ise 11.219.681.442,20 TL olduğu açıklandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Gülpınar, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayış içerisinde olacağız. Sadece Şanlıurfa'da yaşayanlar değil Urfa dışında yaşayan Urfalılar için de var gücümüzle çalışıyoruz, israfı engelleyeceğim, yemeyeceğim, yedirmeyeceğiz, zaten halkında bütün talebi buydu.

"YAŞANABİLİR BİR ŞANLIURFA HAYALİMİZ VAR"

Göreve geldikleri günden bu yana daha yaşanabilir bir Şanlıurfa hayalini gerçekleştirmek için kadrolarıyla birlikte sahada yoğun çaba gösterdiklerini anlatan, Başkan Gülpınar,

"Bizim hedefimiz öncelikle insan dostu şehir anlayışımızı hâkim kılmaktır. Kimlikli Kişilikli Şehir oluşturarak medeniyetimizin şehir tasavvurunu ihya etmektir. Biz de bu anlayışla, ortak payda ve aklıda buluşarak; omuz omuza, el ele vererek şehrimizi, çağdaş yollarla, Kentsel Dönüşümlerle, Meydanlarla, Altyapı ve Üstyapı Yatırımlarıyla, Parklarıyla, Çiçekleriyle

Bir gül bahçesine dönüştürmek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana geçen süre içerisinde, kutuplaştırma yapmadan, karşıtlık oluşturmadan, taraflı davranmadan Şanlıurfa'yı bir bütün olarak kucakladık. Her zaman "Açık", "Şeffaf" ve "Hesap Verilebilir" bir anlayış ile hedeflerimize doğru yürüyeceğimizi belirttik ve belirtmeye devam ediyoruz.

Biz bu yolda sadece bir kesimin değil, Şanlıurfa'nın 19.451 kilometrekaresinde yaşayan, 2 milyonu aşkın insanının hizmetkârı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Şanlıurfa'da yaşayanlar değil Urfa dışında yaşayan Urfalıların da hizmetkarı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"ŞANLIURFA'NIN TARİHİNİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Başkan Gülpınar, "Sunacağımız projeler; ete kemiğe bürünmüş, finansmanı sağlanmış, önündeki engeller kaldırılmış işlerdir. Kimisi ihale edilmiş, kimisi ihale edilme aşamasında olan işlerimizdir. Bugün burada sayacağımız projelerin Allah'tan bir mani olmazsa, bir bir, bitmiş ve kullanılır halde olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şanlıurfa'nın "İhtiyaçlarını", "Önceliklerini", "Tarihini", "Kültürünü" ve "Birlikte Yaşama Geleneğini" çok iyi biliyoruz. Bu zengin mirası koruyarak, geleceğe taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"YOLSUZLUK VE İSRAFI BİTİRECEĞİZ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'Yolsuzluk ve İsraf' ihbar hattını kurduklarını ve bu hattan olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Başkan Gülpınar, "Öncelikle kurumsal bir yapı oluşturmak ve kurumsal bir hafıza oluşturmak, kontrol edilebilir hesap verilebilir bir yapı için kollarımızı sıvadık. İlk iş olarak alanında uzman arkadaşlarla kurumsal yapımızı revize ettik. Şehrimizin ihtiyaçlarını önceliklerini ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yeni bir yapılanmaya gittik. Vatandaşlarımızın gözlemleri neticesinde bizlere ulaşan tüm şikayetleri ki bunun için özel olarak kurduğumuzda hepinizin de bildiği İlk anda israf ve yolsuzluk WhatsApp ihbar hattını devreye koyduk. Şimdi bunların olumlu dönüşlerini de almaya başladık. Tabii zamanında müdahale etmeye gayret ediyoruz. Bütün bu karmaşıklığa son verdik. Her birimde çalışma arkadaşımızın nerede ne iş yaptığını, her bir aracımızın ne amaçla kullanıldığını biliyoruz ve takip edebiliyoruz" dedi.

"YEMEYECEĞİM, YEDİRMEYECEĞİM"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde alınan tasarruf tedbirleri kapsamında önemli ölçüde kaynak elde ettiklerinin altını çizen Başkan Gülpınar, 'Aldığımız tasarruf tedbirleriyle işleri de aksatmadan yakıt tüketimi de minimize ettik. Bundan sonra da artık gelir arttırıcı ve gider azaltıcı önlemleri hayata geçiriyoruz. İsrafı engelleyeceğim, yemeyeceğiz yedirmeyeceğiz zaten halkın da bütün talebi buydu' diye konuştu.

"100 GÜN BOYUNCA ŞEHRİMİZİN HİZMETİNE SUNDUĞUMUZ PROJELER"

Başkan Gülpınar, "Ulaşımdan Altyapıya, Çevreden Kültür Sanata, Kentsel Dönüşümden Park ve Bahçelere, Modern Caddelerden Sosyal Hizmetlere, Kırsal Hizmetlerden Tarım ve Hayvancılığa, İmar Faaliyetlerinden Fen İşlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şanlıurfa'nın tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini daha da öne çıkaran bu projeler, gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakma hedefimizin bir parçasıdır.

"İLK 100 GÜNDE NELER YAPTIK"

Öncelikle durum tespiti yaptık. Çünkü ortada bir sistem yoktu. Kayıtlar yoktu, bilgisayarlardan veriler silinmiş ve bazı dairelerde evrakların yok edildiğini gördük. Bu durumla ilgili yasal süreçleri başlattık ve sonuçlandığında ayrıca bilgilendirme yapacağız.

Her birimin kendi başına bir şeyler yaptığı, Kimsenin kimseden haberi olmadığı, İhtiyaçların temininde bile ortak hareket edilmediği bir yapı mevcuttu. Örneklerle Durumu Açıklamak Gerekirse: Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Dış İlişkiler ve Göç Dairesi'ne hibe tabletler alınmış. Ancak bu tabletler depolarda dururken, belediye bütçesinden harcama yapılarak Sosyal Hizmetler Dairemize tablet alımı yapılmış. Dolayısıyla, bütüncül bir yaklaşımla yönetilmeyen bir yapı gördük. Daha Fazlası da Var, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet birimleri ve iştiraklerinde çalışan işçilerin sayısı bile İnsan Kaynakları Dairesi'nde mevcut değildi. Örneğin, Park ve Bahçeler Dairesi'nde görev yapan 106 şoförden 17'sine ulaşılmamıştı. Aynı şekilde araç bilgisi de mevcut değildi" ifadelerini kullandı.

REFAH MARKET

Başkan Gülpınar, "Disiplinli ve denetimli yapısıyla marketimizde ihtiyaç sahiplerine 300 çeşit ürün sunuyoruz. İbrahim'i Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği üzerinden bundan sonra bu faaliyetler yürütülecek. İlerleyen süreçte ilçelerde de Refah Market açmayı planlıyoruz. Şanlıurfa ve Anadolu mutfağının en leziz ürünleriyle hazırladığımız ve dört çeşitten oluşan servisimizle hemşehrilerimize kaliteli yemeği en uygun fiyatlara sunuyoruz.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELTUR Sosyal Tesisleri! 40 Liraya 4 çeşit yemek uygulaması, hemşehrilerimizden büyük ilgi görüyor.

"MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Madde bağımlılığıyla mücadelede aktif bir rol aldıklarını ve bu yönde gençlerin korunması için Liman Ayık Yaşam Derneği bünyesinde bir rehabilitasyon çalışması yaptıklarını anlatan Başkan Gülpınar, Bir genç insanın hayatının kurtulması, toplum ve bizim için son derece önemlidir. Buna binaen Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında önemli bir proje hayata geçiriyoruz. Merkezi İstanbul'da bulunan ve madde bağımlılığı konusunda başarılı olan Liman Ayık Yaşam Derneği ile madde bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla bir protokol imzaladık. İstanbul'da madde bağımlılığıyla mücadelede faaliyet gösteren Liman Ayık Derneğimizi ziyaret ettik ve oradaki çalışmaları değerlendirerek Şanlıurfa'ya davet ettik. Uyuşturucu kullanmış kardeşlerimizin hikayelerini dinledik. Burada yapılan çalışmalarda önemli başarı hikayeleri var, dernek yöneticilerimizi Şanlıurfa'mıza davet ettik. Her türlü imkanları sağlamaya hazırız dedik. Dernek faaliyetleri için Eyyübiye Belediye Başkanlık makamının olduğu eski tarihi binayı tahsis ettik. Sağolsun Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş, bu hayırlı işte bende varım diyerek makamını boşalttı. Arkadaşlar geldiler, gördüler ve dediler ki bu makam uygundur dediler. İnşallah madde bağımlığından kurtulanlar gelip hikayelerini anlatacaklar, aileleri ve kendileri bizlere dua edecekler" dedi.

"BELEDİYE'NİN BİR KURUŞUNU HARCAMADIM"

Şehir dışı seyahatlerde harcırah almadığını ve belediye ile ilgili olmayan hiçbir işlemde çay parasını bile kendi cebinden karşılayarak tasarruf sağladıklarını anlatan Başkan Gülpınar, "Hiçbir seyahatimde bir kuruş harcırah almıyorum. Yabancı misafir mi geliyorlar onlarla yediğimiz iş harici işi ilgilendirmeyen belediyeyi ilgilendirmeyen herhangi bir toplantı, herhangi bir ağırlamada tamamen masrafları kendi cebinden karşılıyorum. Hiçbir şekilde bir çay bile belediyenin tesislerinden içmiyorum. Bunların hepsinin faturası mevcuttur. Günlerin yüzde 80'ninde kendi arabamızı kullandık. Bu gecede buraya biz kendi arabamızla geldik. Tamamen benzini kendi cebimizden, araba kendi arabamız. Niye tablo çok kötü olduğu için, bu kadar tablo sıkıntılı bir tablo varken bizim de tutup da bu masrafları belediyenin sırtına yüklememiz benim açıkçası zoruma gitti" diye konuştu.

"ŞANLIURFA'NIN SORUNLARINI DİLE GETİRMEK İÇİN TOPLANTIYA KATILDIM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplantıda yaşanan koltuk krizine de değinen Başkan Gülpınar, Bakan veya Vali'nin hiçbir müdahalesinin olduğunu düşünmediğini ifade ederek "Cumhurbaşkanımız bugün bu kadar muhalefette yumuşama sinyalleri bu kadar diyalog oluşturmuşken Cumhurbaşkanı temsil ettiğini iddia eden aslında Cumhurbaşkanına son derece zarar veren bu zihniyet kendi kafasına hiçbir şekilde iç güzarlık yapıp, sebep olanların açıklama yapması daha uygundur. Şanlıurfa yine bakın bir olumsuzlukla gündeme geldi. Bu beni rahatsız ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Şanlıurfa'ya geliyor. Bir Sağlık Bakanı değil, Tarım Bakanı değil, İçişleri Bakanı değil, belki onlar olsa katılmayacaktım.

Şanlıurfa'yı ilgilendiren bir Bakanlığın toplantısına gidiyorum. Son dakikada son saniyede yapılmasının başka bir izahı yoktur. Biz Bakan Bey ile çok güzel bir sohbet ortamımız oldu ve oturduk orada öncelikle bazı şeyleri konuştuk. Şanlıurfa'nın sorunlarını ve yarın toplantı olacağını ki bize bakanlık zaten haber vermiştir. Koordinasyon toplantısı var diye. Cumartesi günü bizde Tabii ki katılacağız dedik. Sonuçta davete icabet etmek lazım, önce masaya yöneldim ismimi arıyorum nerede oturacağım diye, öyle birileri yönlendirdi. Adıyaman toplantısına baktım şimdi orada da muhalefet, yani ben Abdurrahman Tutdere Bey'in orada toplantıda heyette olduğunu gördüm daha öncesinde emin olmak için bir daha baktım.

Abdurrahman Bey aynı şekilde 7-8 kişi masada oturuyor muhalefet partisi belediye başkanı olarak o da orada oturuyor ve ben o dakika benim ismimin oradan indirildiğini bilmiyorum. Kimse bana söylemedi. Ben konuşma yaptıktan sonra arkadaşlar bana gönderdiler telefonuma ismim oradaymış ismim önceden bilseydim daha farklı bir konuşmada yapardım orada şimdi tabii o kısmı yayınlanmadı. Bakan Bey'e şehrimize geldiği için kendisinin atanmasından dolayı tebrik ettim. Sonra anladık ki son dakika son saniye birileri orada talimat veriyor. Benim ismimi oradan aldırtıyor. Sanki bir icraatmış bir marifetmiş duygusu yaşıyorsa gerçekten ruh halini Sorgulamak lazım. Onu bakan Bey yapmaz, çünkü bakan Bey bizzat beni davet etti. Adıyaman'da muhalefet belediye başkanına hiçbir şekilde itiraz etmeden oraya oturtuyor. Vali Bey yapmaz zaten benim ismim orada duruyor protokol ayarlamış zaten beni oraya oturtmuşlar. Bu belli ki son saniyede yapılmıştır" diye konuştu.