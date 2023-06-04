SANKON Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeni Kabine Üyelerine Kutlama

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni kabine üyelerini kutladı.

Hilal Amil, SANKON Yönetim Kurulu adına bugün yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Yazılı açıklama şöyle:

"Seçim başarı ile sonuçlanmış ve milletimiz kararını vermiştir. Ülke ekonomisi açısından siyasi istikrar son derece önemlidir. Yeni dönemde seçim gündeminden hızla uzaklaşılarak, başta ülkenin ekonomisi olmak üzere pek çok sorunun çözülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hükümete ve yeni kabineye olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kabinede yer alan bakanları atanmalarından dolayı kutluyoruz ve kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."