SANKON'dan Wagner Grubu açıklaması

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu, Rusya'da yaşanan Wagner Grubu ile yaşanan gerginlik nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı ve çatışmaların yerini barış ve istikrara bırakması gerektiği belirtildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu'ndan, Rusya Federasyonu'nda, Rus yönetimine isyan başlatan Wagner Grubu ile yaşanan gerginlik nedeniyle yazılı bir açıklama yapıldı.

SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil, SANKON adına yazılı açıklama yaptı. açıklama şöyle:

" Rusya Federasyonu'nda, mevcut yönetime isyan başlatan Wagner Grubu ile yaşanan gerginliği büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin arasında güçlü ilişkiler vardır. Birçok Türk şirketi Rusya'da ithalat, ihracat, enerji, inşaat, sağlık,tarım ve gıda gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Aynı şekilde de Rus şirketler, çeşitli sektörlerde Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bölgemizde yeterince sorun vardır. Sorunların silahla değil, barış içerisinde demokrasi ve hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inanıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerindeki çatışmalar sadece o ülkeyi veya bölge ülkelerini değil, tüm ülkeleri etkilemektedir. Her çatışma küresel istikrarsızlık ve kaos ortamı yaratmaktadır. Bu çatışma ve kaos ortamından ülkemiz ve iş dünyası da etkilenmektedir. Doğal olarak kaos ortamı Türk şirketlerini de fazlasıyla en derin bir şekilde etkilemektedir. Dünya üzerinde çatışmalardan ve kaos ortamından kaynaklı küresel krizler yeterince mevcuttur. Artık savaşların ve çatışmaların son bularak, yerini huzur ve istikrar ortamına bırakması gerekmektedir. İş dünyasının küresel istikrara ihtiyacı var. Temennimiz en az kayıpla, bir an önce Rusya Federasyonu'nda ki iç karışıklığın sona ererek, yerini barış ve kardeşlik ortamına bırakmasıdır."