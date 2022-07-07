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SANKO'dan Kurban Bayramı kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
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SANKO'dan Kurban Bayramı kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof Dağlı mesajında, bayramların, karşılıklı sevgi, paylaşma, dayanışma ve dostlukların yaşandığı günler olduğunu belirterek, "Dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek daha nice bayramlar yaşayabilmek için bayramlaşma geleneğini yaşatabilmeli ve gelecek kuşaklara aktarabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı barışın, birliğin, iyiliğin ve kardeşliğin mihenk taşlarından biridir. Bu bilinçle hareket ederek dayanışma ve yardımlaşma içinde, hafifleyen pandemi şartlarında tedbiri elden bırakmayarak bayramlaşma geleneğimizi yerine getirmeliyiz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz." - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Politika

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