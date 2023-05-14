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Sandık sonuçları İl Seçim Kurulu'na gelmeye başladı

Sandık sonuçları İl Seçim Kurulu'na gelmeye başladı

Politika Haberleri

Eskişehir'deki sandıklarda zarfların tasnifi ve oyların sayımının ardından sandık kurulları tarafından hazırlanan belgeler İl Seçim Kurulu'na gelmeye başladı.

Eskişehir'deki sandıklarda zarfların tasnifi ve oyların sayımının ardından sandık kurulları tarafından hazırlanan belgeler İl Seçim Kurulu'na gelmeye başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy verme işlemi 17.00 itibari ile sona erdi. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımına sürüyor. İşlemleri biten seçim sonuçları, görevli kurul üyeleri tarafından İl Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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