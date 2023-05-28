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Sandık görevlileri yemin etti, oy verme başladı

Sandık görevlileri yemin etti, oy verme başladı

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANLIĞI İkinci Tur seçimi saat 08.00'de başladı. Görevliler sabah erken saatte oy torbalarını alıp yemin ettikten sonra seçim sandığını hazırladı. Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki 30 sandıkta 11 bin 187 seçmenin bulunduğu Atatürk Ortaokulu'nda sandık görevlileri erken saatte gelerek oy torbalarını teslim aldıktan sonra sınıflarda pusula, zarf sayımını yaptı, seçim kabinini oluşturduktan sonra görevlerini baskı altında kalmadan tarafsız yapacaklarına dair yemin ettikten sonra oylarını kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İkinci Tur seçimi saat 08.00'de başladı. Görevliler sabah erken saatte oy torbalarını alıp yemin ettikten sonra seçim sandığını hazırladı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki 30 sandıkta 11 bin 187 seçmenin bulunduğu Atatürk Ortaokulu'nda sandık görevlileri erken saatte gelerek oy torbalarını teslim aldıktan sonra sınıflarda pusula, zarf sayımını yaptı, seçim kabinini oluşturduktan sonra görevlerini baskı altında kalmadan tarafsız yapacaklarına dair yemin ettikten sonra oylarını kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Politika

Avcılar Politika Haberler

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