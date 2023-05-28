Sandık görevlileri koşarak oyları yetiştirdi

Sandık görevlileri geç kalmamak için oyları koşarak yetiştirdiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdiler.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim heyecanı yaşandı. Saldıklarındaki oyları erken sayan görevliler, işlerini erken bitirmek için oy torbalarıyla koşarak seçim kuruluna geldi. O anlar saniye kameralara yansırken, heyecanlı anlar ise gülümsetti.