Sandık görevlileri koşarak oyları yetiştirdi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdi. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim heyecanı yaşanan Yüksekova'da, görevliler oy torbalarıyla koşarken saniye kameralara yansıyan anlar gülümsetti.
Sandık görevlileri geç kalmamak için oyları koşarak yetiştirdiler
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdiler.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim heyecanı yaşandı. Saldıklarındaki oyları erken sayan görevliler, işlerini erken bitirmek için oy torbalarıyla koşarak seçim kuruluna geldi. O anlar saniye kameralara yansırken, heyecanlı anlar ise gülümsetti.