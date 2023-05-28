Sandık Görevlileri Koşarak Oyları Yetiştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim heyecanı yaşandı. Saldıklarındaki oyları sayan görevliler, işlerini erken bitirmek için oy torbalarıyla koşarak seçim kuruluna geldi. O anlar saniye kameralara yansırken heyecanlı anlar ise gülümsetti.