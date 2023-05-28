Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sandık Görevlileri Koşarak Oyları Yetiştirdi

Sandık Görevlileri Koşarak Oyları Yetiştirdi

Politika Haberleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim heyecanı yaşandı. Saldıklarındaki oyları sayan görevliler, işlerini erken bitirmek için oy torbalarıyla koşarak seçim kuruluna geldi. O anlar saniye kameralara yansırken heyecanlı anlar ise gülümsetti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim heyecanı yaşandı. Saldıklarındaki oyları sayan görevliler, işlerini erken bitirmek için oy torbalarıyla koşarak seçim kuruluna geldi. O anlar saniye kameralara yansırken heyecanlı anlar ise gülümsetti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksekova Türkiye Hakkari Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title