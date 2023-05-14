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Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

Politika Haberleri

Adıyaman'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına sandık gitti.

Adıyaman'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına sandık gitti.

Adıyaman'da bin 452 sandıkta 399 bin 303 seçmen sandık başına gidecek. Sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar içinse seyyar sandıklar hazırlandı. Seyyar sandık talep eden 16 vatandaşa seyyar sandık götürüldü.

Seçimin ülkemize hayırlı olması dileklerini ileten hasta ve yaşlı vatandaşlar, oy kullanmaları için sağlanan imkandan dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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