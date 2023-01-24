Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "AKP-MHP Cumhur İttifakı sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyor. Kampanyalarını sanki seçim kampanyası gibi değil bir savaş kampanyası gibi yürütüyor." dedi.

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladığını anımsattı.

Seçime hazır olduklarını belirten Sancar, "Seçimlerde halk en büyük kararı verecek ve bu düzene noktayı koyacaktır. Bundan da şüpheniz olmasın." diye konuştu.

İktidarın seçimi kazanmasının hesapladığı kadar kolay olmayacağını savunan Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki seçimler seçimin ötesinde bir anlama sahiptir. Bunun hepimiz farkındayız, iktidar da farkında. Sadece bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak, yaşamak istediğimiz ortak geleceğin belirlenmesi seçimi olacaktır. Bu seçim bir rejimin oylama seçimi olacaktır. İktidarın sandıklardan çıkarmak istediği düzen savaş, sömürü, yalan, talan, çete ve mafya düzenidir. Türkiye'yi uluslararası mafyaların cirit attığı bir ülkeye dönüştürdüler, koskocaman bir suç imparatorluğu yarattılar. Bu düzeni sürdürmek için bu seçimler onlar açısından hayat memat meselesidir."

"Seçim sürecine Emek ve Özgürlük İttifakı'yla yürüyoruz"

Sancar, seçimin kendileri için geleceği kurma mücadelesi olduğunu dile getirerek, seçim sürecine Emek ve Özgürlük İttifakı'yla yürüdüklerini, bütün ezilenleri, sömürülenleri, dışlananları, bütün mazlumları bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Seçimin çok çetin bir mücadeleye sahne olacağını ve her türlü zorluğa hazır olduklarını kaydeden Sancar, "Oynayacakları, oynamak istedikleri her oyunu boşa çıkarak güce sahibiz. Bu seçimlere demokrasinin, hukukun askıda olduğu ağır bir siyasi tecrit koşullarında giriyoruz. AKP-MHP Cumhur İttifakı sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyor. Kampanyalarını sanki seçim kampanyası gibi değil bir savaş kampanyası gibi yürütüyor." değerlendirmesini yaptı.

HDP hakkındaki kapatma davası ve hazine yardımına bloke konulması kararına da değinen Sancar, "Bunların her biri bu iktidarın, bu rejimin seçim kampanyasının araçları ve yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor çünkü bu çözümsüzlük ve karanlık ittifakının halka sunabileceği herhangi bir olumlu vaadi kalmamıştır. Siyasi bir meseleleri, siyasi bir davaları ve hikayeleri yoktur." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, iktidarın, çözümün değil krizlerin odağı olduğunu iddia ederek, "Bir varlık meselesi, mücadelesi yürüttüklerini biliyorlar, o nedenle ellerinde kalan baskı, şiddet, yasak, hukuk dışılık dışında herhangi bir aracı, yöntemi kullanacak durumda değiller. Onlar karanlığı sömürmek istiyorlar, biz bu ülkeyi aydınlığa taşımak kararlılığıyla yürüyoruz ve bunu başaracağız, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu düzeni de, bu rejimi de durduracağız, değiştireceğiz, bu iktidarı da göndereceğiz." diye konuştu.

"Artık anayasa diye bir şey kalmadı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısındaki HDP'ye ilişkin sözlerini eleştiren Sancar, "Anayasa Mahkemesine talimatlar gönderiyor, Anayasa Mahkemesini tehdit ediyor. Artık anayasa diye bir şey kalmadı, apaçık bir şekilde Anayasayı ihlal ettiler, bırakın ihlal etmeyi ayaklar altına alma konusunda en ufak bir çekinceleri yok." görüşünü savundu.

Kapatma davasının seçimler sonrasına ertelenmesini istediklerini anımsatan Sancar, "Bunu kendimiz için değil Türkiye'deki demokrasi güçlerinin adalet ve özgürlük, emek ve barış ideali için istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sancar, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesini tehdit ettiğini öne sürerek, buna karşı sessiz kalınmamasını istedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayının profiline de değinerek, "Bu topraklarda yaşayan tüm halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz, böyle bir aday çıkarmak istiyoruz." dedi.